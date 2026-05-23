Torino il presidente dell’Ordine dei medici della provincia | Vogliamo un Ssn che funzioni bene

Notizia in breve

A Torino, migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione organizzata dalla Cgil, rivolta a difendere la sanità pubblica e protestare contro le lunghe liste d’attesa. Il presidente dell’Ordine dei medici della provincia ha dichiarato che si desidera un Sistema sanitario nazionale che funzioni efficacemente. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha raccolto cittadini e operatori sanitari.