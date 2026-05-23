Torino il presidente dell’Ordine dei medici della provincia | Vogliamo un Ssn che funzioni bene
A Torino, migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione organizzata dalla Cgil, rivolta a difendere la sanità pubblica e protestare contro le lunghe liste d’attesa. Il presidente dell’Ordine dei medici della provincia ha dichiarato che si desidera un Sistema sanitario nazionale che funzioni efficacemente. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha raccolto cittadini e operatori sanitari.
Diverse migliaia di persone hanno partecipato a Torino alla manifestazione indetta dalla Cgil a difesa della sanità pubblica e contro le liste d’attesa troppo lunghe. Il corteo è partito dal grattacielo sede della Regione Piemonte per arrivare in piazza Carducci dietro all’ospedale Molinette. “Noi vogliamo un sistema sanitario pubblico che funzioni bene, che non abbia delle liste d’attesa esagerate e che tuteli i medici che vogliono lavorare in modo corretto – ha detto Guido Giustetto, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Torino. Vogliamo garantire che il medico possa lavorare con qualità vedendo che i pazienti riescano ad avere da lui quello che lui può dare e poi lavorare con serenità in un ambiente senza rischi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ordine dei Medici di Torino. No alle identificazioni dei manifestanti negli ospedali | PLAY LIVE
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