Formazione al via Next il nuovo corso per praticanti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Salerno

Da salernotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il nuovo corso di formazione per praticanti promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro nella provincia di Salerno. Il percorso, completamente rinnovato, ha visto l’iscrizione di 40 partecipanti, tra i quali molte giovani persone interessate a intraprendere questa professione. Il corso rappresenta un passo importante per chi desidera approfondire le competenze nel settore e consolidare le proprie conoscenze pratiche. L’avvio del percorso è stato comunicato attraverso una cerimonia ufficiale presso la sede dell’Ordine.

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Ha preso ufficialmente il via il nuovo corso per praticanti promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, un percorso formativo completamente rinnovato che ha registrato l’adesione di 40 partecipanti, confermando il forte interesse delle nuove generazioni verso una professione in continua. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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