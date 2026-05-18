Formazione al via Next il nuovo corso per praticanti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Salerno

È iniziato il nuovo corso di formazione per praticanti promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro nella provincia di Salerno. Il percorso, completamente rinnovato, ha visto l’iscrizione di 40 partecipanti, tra i quali molte giovani persone interessate a intraprendere questa professione. Il corso rappresenta un passo importante per chi desidera approfondire le competenze nel settore e consolidare le proprie conoscenze pratiche. L’avvio del percorso è stato comunicato attraverso una cerimonia ufficiale presso la sede dell’Ordine.

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