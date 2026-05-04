Corruzione al via il processo a Galvagno ma lui non si presenta | mezz' ora di udienza e poi il rinvio

Si è svolta oggi una prima udienza di circa trenta minuti nel procedimento a carico di un presidente di un'assemblea regionale, accusato di corruzione, falso e truffa. L'imputato non si è presentato in tribunale, e l'udienza si è conclusa con il rinvio dell'udienza successiva. La causa riguarda presunti illeciti legati a pratiche di corruzione e frode.