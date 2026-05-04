Corruzione al via il processo a Galvagno ma lui non si presenta | mezz' ora di udienza e poi il rinvio
Si è svolta oggi una prima udienza di circa trenta minuti nel procedimento a carico di un presidente di un'assemblea regionale, accusato di corruzione, falso e truffa. L'imputato non si è presentato in tribunale, e l'udienza si è conclusa con il rinvio dell'udienza successiva. La causa riguarda presunti illeciti legati a pratiche di corruzione e frode.
E' durata poco meno di mezz'ora la prima udienza del processo a carico del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno accusato di corruzione, falso e truffa, il quale non si è presentato in aula. A rappresentarlo il suo legale l'avvocato Ninni Reina.Il presidente del collegio, Fabrizio La Cascia, dopo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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