Luca Toni ha commentato l’addio di Guardiola al Manchester City, affermando che lo troverebbe affascinante vederlo in Serie A con Juventus o Milan. Tuttavia, l’ex attaccante ha aggiunto che, prima, si concederà una vacanza alle Maldive. Toni ha anche detto di non vederlo nel ruolo di ct della nazionale, sottolineando il suo legame di lunga data con il tecnico catalano dai tempi del Brescia.

Luca Toni, ex bomber azzurro e amico storico del catalano dai tempi del Brescia commenta l’addio al City: «In Nazionale non ce lo vedo». Luca Toni conosce benissimo Pep Guardiola. Su La Gazzetta dello Sport l’ex bomber della Nazionale campione del 2006 commenta l’ufficializzazione dell’addio del tecnico al Manchester City. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano AMICO « Non ho ancora scritto a Guardiola, adesso avrà il telefono in tilt. Agli amici, e Pep è un amico, preferisco far sentire la vicinanza nei momenti duri. Fra qualche giorno lo chiamo. La notizia dell’addio al City era nell’aria. A Manchester ha vinto tutto e più volte, battendo ogni tipo di record. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Toni chiama Guardiola: «Pep in Serie A? Affascinante vederlo con Juve o Milan. Ma prima andiamo alle Maldive»

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