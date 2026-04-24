Il piano B della Juve se salta Alisson | Spalletti chiama Guardiola

Da juventusnews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando diverse alternative per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alla posizione di portiere. In caso di fallimento dell’operazione per l’acquisto di Alisson, la società ha in programma di contattare un altro allenatore di spicco, che ha già avuto rapporti con un noto tecnico italiano. La trattativa riguarda un possibile scambio di informazioni e idee tra i due allenatori.

di Alessio Lento La Juventus continua a lavorare su diverse opzioni per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e uno dei settori che richiede un intervento urgente è sicuramente quello del portiere. Dopo aver sondato il terreno per Alisson Becker del Liverpool, il piano potrebbe subire una deviazione,e la Juve starebbe già pensando a un piano alternativo in caso di fallimento della trattativa con il brasiliano. Secondo quanto riferito da Team Talk, la Juve starebbe puntando su un altro portiere proveniente dalla Premier League, in particolare dal Manchester City. Alisson in stand by, il piano B è James Trafford. Nonostante l’interesse di Luciano Spalletti per Alisson, uno dei migliori portieri al mondo, la trattativa con il Liverpool potrebbe essere più complicata del previsto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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