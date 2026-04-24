Il piano B della Juve se salta Alisson | Spalletti chiama Guardiola

La Juventus sta valutando diverse alternative per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alla posizione di portiere. In caso di fallimento dell’operazione per l’acquisto di Alisson, la società ha in programma di contattare un altro allenatore di spicco, che ha già avuto rapporti con un noto tecnico italiano. La trattativa riguarda un possibile scambio di informazioni e idee tra i due allenatori.

di Alessio Lento La Juventus continua a lavorare su diverse opzioni per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e uno dei settori che richiede un intervento urgente è sicuramente quello del portiere. Dopo aver sondato il terreno per Alisson Becker del Liverpool, il piano potrebbe subire una deviazione,e la Juve starebbe già pensando a un piano alternativo in caso di fallimento della trattativa con il brasiliano. Secondo quanto riferito da Team Talk, la Juve starebbe puntando su un altro portiere proveniente dalla Premier League, in particolare dal Manchester City. Alisson in stand by, il piano B è James Trafford. Nonostante l’interesse di Luciano Spalletti per Alisson, uno dei migliori portieri al mondo, la trattativa con il Liverpool potrebbe essere più complicata del previsto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Il piano B della Juve se salta Alisson: Spalletti chiama Guardiola Notizie correlate Leggi anche: Alisson-Juve, si può. E la carta decisiva si chiama Spalletti: i retroscena Mercato Juve, avanza Alisson ma l’affare col Liverpool è complicato: Spalletti indica il piano B dalla Serie A!Mercato Juve, avanza Alisson ma l’affare col Liverpool è complicato: Spalletti indica il piano B dalla Serie A! Calhanoglu Inter, avanti insieme:... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve-Alisson, se il Liverpool fa resistenza è già pronto il piano B; Alisson-De Gea, il duello si infiamma: la Juve si siede al tavolo delle trattative; Duecento milioni e cinque big, ecco i piani di Comolli per rifare grande la Juve; 30 milioni di euro? Te lo porto in macchina | Comolli sta per vendere il grande colpo di Giuntoli: ciao ciao Koop. Il piano B della Juve se salta Alisson: Spalletti chiama GuardiolaLa Juventus continua a lavorare su diverse opzioni per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e uno dei settori che richiede un ... juventusnews24.com Mercato Juve, avanza Alisson ma l’affare col Liverpool è complicato: Spalletti indica il piano B dalla Serie A! Il nome per la portaMercato Juve, avanza Alisson ma l'affare col Liverpool è complicato: Spalletti indica il piano B dalla Serie A! Il nome per la porta ... calcionews24.com Siamo già dentro #milanjuve Le pagelle di Aldo Serena #tuttosport #milan #juventus facebook Come riferito dal Corriere dello Sport, il nome di #GoncaloRamos resta nella lista della #Juve e dalla Francia confermano che il calciatore è in uscita dal PSG L'ipotesi principale è quella del prestito in estate. Una soluzione che accontenterebbe entrambe l x.com