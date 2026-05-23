L’Italia si prepara a sfidare i Paesi Bassi nella finale del campionato europeo di tiro con l’arco. Tre atlete italiane competono per l’oro, mentre le olandesi rappresentano un avversario forte. La sfida si svolge sulla base di precisione e concentrazione, con le italiane che cercano di gestire la pressione e mantenere alta la performance. La finale si terrà nelle prossime ore, con tutte le atlete in attesa di scendere in campo.

? Domande chiave Chi sono le tre atlete che lottano per l'oro?. Come possono le italiane superare la pressione delle olandesi?. Dove si può seguire in streaming la sfida decisiva?. Perché questo successo cambierebbe il bilancio della delegazione azzurra?.? In Breve Elisa Roner, Giulia Di Nardo e Andrea Nicole Moccia sfidano i Paesi Bassi.. Finali squadre femminili alle 9.27, coppie miste alle 13.02 e individuali alle 13.50.. Copertura digitale delle sfide di Antalya tramite piattaforma streaming archery+.. Sabato 23 maggio si conclude la fase dedicata alla divisione compound.. Le finali della divisione compound aprono la quinta giornata dei Campionati Europei di tiro con l’arco ad Antalya, in Turchia, dove il team femminile italiano sfiderà i Paesi Bassi per il titolo europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tiro con l’arco: l’Italia sfida i Paesi Bassi per l’oro europeo

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