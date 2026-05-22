Europei di tiro con l’arco Nespoli vola in finale | sfiderà Bakker per l’oro
Ad Antalya, durante gli Europei di tiro con l’arco, Mauro Nespoli ha raggiunto la finale per la medaglia d’oro. L’atleta italiano ha superato il campione olimpico Mete Gazoz in una serie di incontri che gli hanno permesso di arrivare fino a questo punto. Ora Nespoli affronterà in finale il rivale Bakker, con l’obiettivo di conquistare il primo posto nella competizione. La gara si svolgerà nelle prossime ore, determinando il vincitore della medaglia d’oro.
Mauro Nespoli è in finale per la medaglia d’oro agli Europei di tiro con l’arco in corso ad Antalya, in Turchia. L’olimpionico azzurro si giocherà il titolo continentale domenica 24 maggio alle ore 14.43 italiane contro l’olandese Willem Bakker. Una giornata straordinaria per il campione italiano, autore di un percorso impeccabile nelle eliminatorie del ricurvo maschile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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