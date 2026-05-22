Europei di tiro con l’arco Nespoli vola in finale | sfiderà Bakker per l’oro

Ad Antalya, durante gli Europei di tiro con l’arco, Mauro Nespoli ha raggiunto la finale per la medaglia d’oro. L’atleta italiano ha superato il campione olimpico Mete Gazoz in una serie di incontri che gli hanno permesso di arrivare fino a questo punto. Ora Nespoli affronterà in finale il rivale Bakker, con l’obiettivo di conquistare il primo posto nella competizione. La gara si svolgerà nelle prossime ore, determinando il vincitore della medaglia d’oro.

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