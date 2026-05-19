Nella prima giornata degli Europei 2026 di tiro con l’arco ad Antalya, i risultati del ranking round di specialità compound hanno indicato i migliori atleti in gara. Tra questi, si sono distinti due tiratori italiani, che si sono posizionati tra i primi dopo le fasi iniziali della competizione. La giornata è proseguita con le prime eliminatorie, portando avanti la sfida tra i partecipanti provenienti da diversi paesi europei. Le gare si sono svolte nel rispetto delle regole stabilite dal regolamento internazionale, con una buona partecipazione e un buon livello di performance.

Prosegue senza sosta la giornata inaugurale degli Europei 2026 di tiro con l’arco ad Antalya. Sulle linee di tiro turche, dopo il ranking round di arco ricurvo, è toccato agli specialisti del compound andare a scagliare le loro 72 frecce per sistemarsi nei vari tabelloni fra contest individuali, a squadre e in Mixed Team. Ecco come sono andate le cose. Arco compound maschile Il forte danese Mathias Fullerton fa segnare lo score di 718 punti su 720 disponibili prendendosi così la testa di serie numero 1 in vista degli scontri diretti. Alle sue spalle il fuoriclasse olandese Mike Schloesser (716) e il francese Nicolas Girard (712). Buon 7° posto per l’azzurro Michea Godano (709), con invece Marco Morello e Lorenzo Gubbini in 20esima e 21esima posizione entrambi a 702 punti (Morello ha fatto un “10” in più di Gubbini, 30 a 29). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco: Godano e Roner fra i migliori dopo il ranking round di compound agli Europei

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