Tirano è pronta a vivere un' estate piena di eventi
L’amministrazione comunale di Tirano ha annunciato il calendario degli eventi estivi, con l'obiettivo di rendere la città più vivibile e attrattiva.
L’amministrazione comunale di Tirano ha stilato il programma degli eventi estivi, confermando l’impegno a rendere la città sempre più vivibile, accogliente e attrattiva.Il primo evento in programma è proprio oggi, sabato 23 maggio: “Ouverture di primavera” nell’area della stazione e nella. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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