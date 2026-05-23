Tirano è pronta a vivere un' estate piena di eventi

L’amministrazione comunale di Tirano ha annunciato il calendario degli eventi estivi, con l'obiettivo di rendere la città più vivibile e attrattiva.

L’amministrazione comunale di Tirano ha stilato il programma degli eventi estivi, confermando l’impegno a rendere la città sempre più vivibile, accogliente e attrattiva.Il primo evento in programma è proprio oggi, sabato 23 maggio: “Ouverture di primavera” nell’area della stazione e nella. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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