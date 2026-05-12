Vivere l’Umbria è vivere davvero Strategie spot tv e novità per l’estate

La Regione ha presentato ieri sera a Milano le sue iniziative per l’estate, utilizzando lo slogan “Vivere l’Umbria è vivere davvero”. Sono state illustrate strategie, spot televisivi e nuove attività pensate per promuovere la regione durante la stagione estiva. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e operatori del settore turistico. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle campagne o sulle date di attuazione.

“Vivere l’Umbria è vivere davvero“. Con questo slogan la Regione ha presentato ieri sera a Milano, a Palazzo Giureconsulti nella centralissima piazza dei Mercanti, le strategie, le novità e gli eventi dell’estate all’insegna di una campagna promozionale guidata da un inedito e intrigante sense of humor. Bike, cammini, arte contemporanea, grandi festival, gli 800 anni della morte di San Francesco e nuovi progetti sono pronti a trasformare il “cuore verde d’Italia” in una destinazione immersiva da vivere tra natura, cultura e spiritualità. "La nostra scommessa è raggiungere i 9 milioni di turisti nel 2026 grazie agli eventi francescani e a questa nuova campagna di comunicazione", ha esordito la governatrice Stefania Proietti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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