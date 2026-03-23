Una primavera piena di sport da vivere dentro e fuori dall' acqua

È quando l'inverno passa il testimone alla primavera che il Garda Trentino supera se stesso. Perché, con le giornate più lunghe, le temperature via via più tiepide ma non ancora afose, e l'esplosione di fiori, che dipinge il paesaggio e si specchia nell'acqua, diventa un acquerello naturale. Il momento dura poco e per questo non bisogna perdere tempo, ma cogliere l'attimo e immergersi in questo regno di colori e natura che si muove tra rive e pendii. Accanto alle località più note, vale la pena prendere di mira lo spicchio compreso tra Riva del Garda, Arco, Torbole e la piccola frazione di Nago. Proprio qui, spingendosi verso uno dei tanti punti panoramici, si ha forse la vista di maggior impatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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