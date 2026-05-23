Tim Burton a Cannes starà tramando qualcosa? c’entra un misterioso progetto

A Cannes, Tim Burton è stato visto incontrarsi con vari professionisti del settore cinematografico. Non sono stati annunciati dettagli ufficiali sul motivo degli incontri, ma il regista è stato avvistato più volte nel centro della città. La sua presenza ha alimentato le speculazioni su un nuovo progetto in fase di sviluppo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle sue attività attuali o ai piani futuri.

Volano pipistrelli a Cannes, e non c’entra solo Hope in questo. Sulla croisette arriva il maestro indiscusso del gotico. Il regista Tim Burton torna protagonista al Festival di Cannes 2026. Secondo quanto riportato da Deadline, il cineasta americano sarebbe arrivato sulla Croisette per presentare in gran segreto un nuovo progetto cinematografico ai principali studios e distributori internazionali. La notizia ha immediatamente acceso la curiosità del mondo del cinema, visto che i dettagli sul film restano top secret. Tim Burton torna a Cannes. Burton, celebre per film cult come Edward Scissorhands, Beetlejuice e Corpse Bride, sarebbe pronto a lanciare una nuova opera dal forte stile visionario, elemento che da sempre caratterizza la sua carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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