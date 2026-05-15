Tim Burton? Quello che abbiamo avuto non finirà mai Ho dovuto imbruttirmi per un film la mia immagine non esiste più | così Monica Bellucci a Cannes 2026

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cannes 2026, Monica Bellucci ha commentato pubblicamente la fine della relazione con il regista Tim Burton, affermando che ciò che hanno condiviso non finirà mai e che affetto e rispetto resteranno per sempre. La attrice ha anche parlato della sua trasformazione per un film, affermando di aver dovuto imbruttirsi e che la sua immagine non esiste più. La rottura tra i due era avvenuta lo scorso settembre, senza ulteriori dettagli sui motivi.

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“Quello che abbiamo avuto non finirà mai, affetto e rispetto resteranno per sempre”. È con questa dichiarazione, che archivia con grazia il capitolo sentimentale terminato a sorpresa lo scorso settembre, che Monica Bellucci commenta la rottura con il regista Tim Burton. L’attrice, protagonista sulla Croisette del Festival di Cannes 2026, si è raccontata a tutto tondo in una lunga intervista al settimanale F, affrontando i suoi nuovi progetti cinematografici, l’avanzare dell’età e il rapporto con le figlie nate dal matrimonio con Vincent Cassel. I film sulla Croisette e la rinuncia al “mito” della bellezza. Al Festival di Cannes 2026 l’attrice presenta due opere profondamente diverse: Histoires de la nuit e Butterfly Jam. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Monica Bellucci: «Mia figlia mi supera. Tim Burton Quello che abbiamo avuto non finirà mai»

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