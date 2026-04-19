Jack Burton risolto l’enigma del misterioso allenatore dell’Athletic

Dopo settimane di speculazioni, è stato svelato l’identità del mistero allenatore dell’Athletic Club, una figura che ha mantenuto il riserbo per oltre un secolo. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda il terzo tecnico nella storia del club, fino ad ora sconosciuto e avvolto dal mistero. La scoperta rappresenta un nuovo capitolo nella storia del club basco, che da tempo cercava di fare luce su questa figura nascosta.

2026-04-19 12:35:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Per più di un secolo, il terzo allenatore nella storia dell’Athletic Club È stato un vero fantasma. Conosciuto nei registri di 1921 solo come ‘Sig. Burton’ il suo fugace tempo in panchina San Mamés Era un mistero irrisolto. Ora, grazie al meticoloso lavoro di lo storico Tom Wardle i pezzi di questo puzzle finalmente si incastrano per rivelare Jack Burton. Burton sbarcò a Bilbao nel Ottobre 1921 per sostituire quello di successo Billy Barnes. Ha accreditato un presunto passato da giocatore e ha preso le redini di una squadra di campioni con figure come Txomin Acedo o un giovane José Antonio Aguirre.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate “I finali di Turandot: l’ultimo enigma” con Deborah BurtonDopo il successo della serata dedicata ai misteri di Turandot, che lo scorso 4 marzo ha visto protagonista il Maestro Nicola Luisotti, il percorso di... Athletic celebra il Mondiale del 2006: la Nazionale vinse all’italiana: niente spettacolo, solo dramma (Athletic)L’Italia calcistica, nel baratro di Calciopoli, sembrava tutto fuorché capace di vincere un Mondiale; eppure Cannavaro che alza la coppa al cielo...