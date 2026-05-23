Tifosi del Napoli consegnano uno striscione a Conte | la reazione del tecnico | VIDEO

Tifosi del Napoli hanno consegnato uno striscione a Antonio Conte, che si avvicina alla fine della sua esperienza come allenatore del club. Il tecnico ha ricevuto numerosi attestati di affetto nei giorni recenti. Un video mostra il momento della consegna, mentre Conte si mostra visibilmente emozionato. La scena si è svolta durante un evento pubblico, con i tifosi che hanno espresso il loro sostegno. Non ci sono altre dichiarazioni ufficiali da parte del tecnico o della società.

Antonio Conte, in quelli che dovrebbero essere gli ultimi giorni da allenatore del Napoli, sta vivendo tanti momenti speciali e tanti attestati d'affetto. Nelle ultime ore il gruppo di tifosi “Anima Azzurra” ha consegnato al tecnico uno striscione per ringraziarlo di quanto dato alla causa della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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