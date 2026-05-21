Conte il regalo del maestro Di Virgilio e la reazione del tecnico | VIDEO
Il maestro di arte presepiale ha deciso di regalare a un noto allenatore un corno napoletano portafortuna come gesto di affetto. L'oggetto è stato consegnato durante un incontro e ripreso in un video pubblicato sui social. La reazione del tecnico, che ha ricevuto il dono, non è stata specificata nel filmato. La scena ha attirato l'attenzione degli utenti online e ha suscitato diverse reazioni sui canali di condivisione.
Il maestro di arte presepiale Genny Di Virgilio ha voluto omaggiare Antonio Conte di un corno napoletano portafortuna. L'artista e imprenditore ha pubblicato sui social il video della consegna a Castel Volturno, con tanto di rito scaramantico insieme al tecnico del Napoli.“Da uomo di Napoli e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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