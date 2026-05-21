Conte il regalo del maestro Di Virgilio e la reazione del tecnico | VIDEO

Il maestro di arte presepiale ha deciso di regalare a un noto allenatore un corno napoletano portafortuna come gesto di affetto. L'oggetto è stato consegnato durante un incontro e ripreso in un video pubblicato sui social. La reazione del tecnico, che ha ricevuto il dono, non è stata specificata nel filmato. La scena ha attirato l'attenzione degli utenti online e ha suscitato diverse reazioni sui canali di condivisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui