Spalletti osannato dai tifosi durante Juve Genoa | la sua reazione non è passata inosservata Il gesto del tecnico bianconero

Durante la partita tra Juventus e Genoa, i tifosi hanno mostrato il loro affetto nei confronti del tecnico, con cori e gesti di sostegno. In risposta, Spalletti ha avuto una reazione che non è passata inosservata. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, diventando uno dei momenti più commentati dell’incontro. La sua reazione ha suscitato curiosità tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

di Marco Baridon Spalletti ha reagito così durante Juve Genoa ai cori e ai gesti d’affetto dei tifosi nei suoi confronti. Ecco il retroscena. (inviato all’Allianz Stadium) – La bella e convincente vittoria per 2-0 conquistata contro il Grifone non ha regalato solamente tre punti fondamentali per la lotta al quarto posto della Vecchia Signora. Juve Genoa all’Allianz Stadium si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico emotivo, celebrando il fortissimo legame venutosi a creare tra l’ambiente juventino e la propria guida tecnica. Oltre alla prestazione sul rettangolo verde, a rubare la scena negli sgoccioli della gara è stato il bellissimo scambio di stima e affetto tra il pubblico e Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti osannato dai tifosi durante Juve Genoa: la sua reazione non è passata inosservata. Il gesto del tecnico bianconero Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa LIVE: le dichiarazioni del tecnico bianconeroCalciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano... Adzic Juve: il bel gesto di Spalletti durante l’allenamento pre Benfica. Cosa ha fatto il tecnico – VIDEOCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Juve-Genoa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti punta la ChampionsI bianconeri tornano in campo dopo la sosta per le nazionale e sfidano il Grifone: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com Juventus-Genoa, Spalletti: Dopo 6 mesi ancora non so cos'è la mia squadra'Talenti in Italia ce ne sono e ne nasceranno sempre. Ho sofferto l'esonero, mi sono quasi nascosto dal dispiacere' ... sport.sky.it