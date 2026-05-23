Three women behind the bar Cadello celebra il talento femminile con una guest night al DiSopra Rooftop dedicata a tre bartender italiane
Venerdì 29 maggio si tiene una serata dedicata alle bartender italiane al DiSopra Rooftop, in un evento promosso da Cadello. Tre donne sono protagoniste dietro il bancone durante la guest night, che celebra il talento femminile nel settore. L’evento si svolge presso l’Hotel degli Orafi di Firenze. La serata si intitola “Three Women Behind the Bar” e si ispira a una citazione di Ntozake Shange.
Three Women Behind the BarDove c’è una donna, c’è magia.È da questa frase di Ntozake Shange che prende forma la speciale serata firmata Cadello in programma venerdì 29 maggio da DiSopra Rooftop, all’Hotel degli Orafi di Firenze.Come celebrazione posticipata dell’International Women’s Day. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Three women meet at a bar on the worst night of their lives
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