Florence International Guest Shifts | Firenze si apre alla mixology internazionale con tre giorni di guest shifts
Da martedì 5 a giovedì 7 maggio, Firenze ospiterà un evento dedicato alla mixology internazionale, con una serie di guest shift nei principali cocktail bar della città. Durante questi tre giorni si alterneranno bartender provenienti da vari paesi, alcuni tra i più riconosciuti nel settore, che proporranno le loro creazioni e tecniche. L’iniziativa coinvolge diversi locali e rappresenta una collaborazione tra le realtà del settore nella città.
Da martedì 5 a giovedì 7 maggio, Firenze si trasforma per tre giorni nel cuore della mixology globale: un ciclo di guest shifts diffusi nei principali cocktail bar della città, che accolgono bartender e realtà tra le più influenti al mondoSi tratta di un progetto corale, costruito in modo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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