Todi celebra il formaggio con una tre giorni dedicata ai prodotti caseari umbri

A Todi, dal 24 al 26 aprile, si terrà la prima edizione di una manifestazione dedicata ai formaggi umbri, intitolata “Chi ha rubato il mio formaggio?”. L’evento, promosso con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio dell’Umbria, durerà tre giorni e si concentrerà sui prodotti caseari della regione. Durante la manifestazione saranno presenti produttori locali e si svolgeranno degustazioni e iniziative legate al mondo del formaggio.

Todi si prepara a celebrare il formaggio con una tre giorni dedicata ai prodotti caseari umbri. Dal 24 al 26 aprile si svolgerà la prima edizione di “Chi ha rubato il mio formaggio?”, iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Todi e della Camera di Commercio dell’Umbria dedicata alle eccellenze regionali che verranno raccontate attraverso le migliori produzioni e interpretate da chef di alto livello. La giornata di venerdì 24 aprile sarà dedicata al mondo delle imprese con il forum B2B “Radici in connessione. L’economia del gusto”, ospitato presso la sala vetrata presso i Portici comunali. Un momento di confronto tra operatori della filiera agroalimentare, con particolare attenzione al comparto lattiero-caseario, tra sostenibilità, innovazione e nuove opportunità di mercato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Moncalieri, tre giorni di Festa Pugliese con prodotti tipici, musica e danzeDal 27 al 29 marzo, Piazza Mercato (ex Foro Boario) di Moncalieri si trasforma in un angolo di Puglia con la festa “Viva la Puglia”, tre giorni...