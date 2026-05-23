Arriverà il 26 maggio in fumetteria, libreria e store online THE GHOST IN THE SHELL OMNIBUS EDITION, uno splendido volume unico che celebra uno dei manga più influenti della storia del fumetto mondiale, in occasione dell’uscita della nuova serie animata attesa per il 2026. Nato dal genio di Masamune Shirow e serializzato per la prima volta sulle pagine della rivista giapponese Young Magazine tra il 1989 e il 1991, GHOST IN THE SHELL ha dato vita a un franchise di successo globale, che nel corso degli anni ha coinvolto film, serie animate, videogiochi e romanzi, influenzando la cultura pop mondiale. Il film d’animazione del 1995 vinse il Festival internazionale del film fantastico di Gérardmer nel 1997, mentre nel 2017 è uscito al cinema l’adattamento live action interpretato da Scarlett Johansson. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - THE GHOST IN THE SHELL OMNIBUS EDITION: uno straordinario volume che raccoglie la celeberrima opera sci-fi del grande Shirow Masamune

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The Ghost in the Shell Legacy Edition Manga Box Set Overview | The Ghost in the Shell Deluxe HCs

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Tragitto di Masamune Shirow (autore di Ghost In The Shell e Appleseed) reddit

THE GHOST IN THE SHELL OMNIBUS EDITION arriva in fumetteria il 26 maggio con un fantastico volume di grande formato con sovraccoperta, che raccoglie GHOST IN THE SHELL, GHOST IN THE SHELL 1.5 e GHOST IN THE SHELL 2! bit.ly/cs-tgits-omn x.com

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