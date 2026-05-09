A Milano, nel quartiere Isola, è stata inaugurata a febbraio la Biblioteca dello Sport, uno spazio dedicato alla cultura sportiva. Il locale, intitolato a un noto giornalista, raccoglie donazioni di libri provenienti da amici e lettori. La biblioteca si propone di offrire un punto di incontro diverso, puntando su storie e significati legati al mondo dello sport piuttosto che su risultati e cronache. Maggioni ha affermato che non si tratta di nostalgia, ma di uno strumento sociale.

Si chiama Biblioteca dello Sport, ma l’idea va ben oltre scaffali e silenzi. Nel quartiere Isola di Milano ha preso forma a febbraio uno spazio che prova a riscrivere il modo di raccontare lo sport: meno cronaca e più storie, meno risultati e più significati. Un luogo dove il pallone – ma non solo – smette di rotolare sul campo e diventa racconto, memoria, identità condivisa. Sugli scaffali ci sono 2.500 volumi frutto di donazioni arrivate da autori, editori e cittadini, che sono già diventati patrimonio della città. È il primo nucleo di una raccolta destinata a crescere e ad aprirsi sempre di più al contributo dei milanesi. Tutti i libri sono catalogati in modo rigoroso da una professionista.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Biblioteca dello Sport è sorta a Milano in un quartiere popolare Intitolata al grande giornalista, raccoglie le donazioni di amici e lettori Maggioni: "Non è un’operazione nostalgia, ma uno strumento sociale». Mura, l’Isola che c’è. Dove i libri parlano a chi sa ascoltare

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