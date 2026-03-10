L’opera di Antonio Pennacchi nei Meridiani Mondadori | a Latina la prima presentazione del volume

Il 17 marzo uscirà in libreria Opere Scelte, un volume dei Meridiani Mondadori dedicato all’autore Antonio Pennacchi. A Latina si terrà la prima presentazione del libro, che raccoglie alcune delle sue opere più significative. L’evento vede coinvolti vari rappresentanti del mondo culturale e si svolge in un contesto di interesse per gli appassionati dell’autore.

Il 17 marzo uscirà in libreria Opere Scelte, un Meridiano Mondadori dedicato all’opera di Antonio Pennacchi. Si tratta dunque di un ulteriore riconoscimento letterario per Antonio Pennacchi che ha raccontato l’epopea della bonifica dell’agro pontino e gli anni successivi, lo scrittore che ha raccontato Latina, le sue radici storiche e i periodi successivi, portandola all’interno del dibattito letterario, storico e sociale nazionale. Una voce legata alla memoria e al territorio che ha saputo bene intrecciare la storia del Novecento e le universali traversie umane. Il Meridiano dedicato a Pennacchi offre una ricognizione ampia e significativa della scrittura dello scrittore pontino ed è arricchito da uno scritto critico di Antonio Franchini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

"Roveto ardente", venerdì 23 gennaio presentazione del libro di Veronica Tomassini alla MondadoriVenerdì 23 gennaio, alle 18 alla Libreria Mondadori, Veronica Tomassini, scrittrice e giornalista, firma del Fatto Quotidiano, presenta il suo nuovo...

Giusi Parisi parla con Rosa Di Stefano del suo “Luce Bianca”: presentazione del libro da Flaccovio MondadoriLa perdita del padre ha lasciato un vuoto enorme in Bianca, un’assenza che la ragazza cerca di colmare aggrappandosi ai ricordi.

Tutto quello che riguarda Antonio Pennacchi

Discussioni sull' argomento Antonio Pennacchi: il Meridiano Mondadori; Halsman, il fotografo della verità interiore. Mostra a maggio al Museo Cambellotti.

A Latina la prima presentazione del Meridiano dedicato ad Antonio PennacchiSarà Latina a ospitare la prima presentazione ufficiale di Opere scelte di Antonio Pennacchi, il volume pubblicato nella collana I Meridiani e curato da Giuseppe Iannaccone. L’appuntamento è in progra ... radioluna.it

Antonio Pennacchi, un Meridiano per ricordare l’aedo della cittàUn appuntamento da segnare in agenda quello di mercoledì 19 marzo alle 18, nel Foyer del Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio di Latina che ospiterà la prima presentazione del Meridiano Mondadori ded ... latinaoggi.eu

A Latina la prima presentazione del Meridiano dedicato ad Antonio Pennacchi x.com

Pennacchi contro Salvini: Vai a scuola! Studia! Uno scontro epico che ha segnato la storia della TV. Antonio Pennacchi, senza filtri, mette a nudo le lacune della classe politica con una frase diventata leggenda: "Vai a scuola!". Un confronto che mette al cent - facebook.com facebook