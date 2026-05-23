La serie The Boroughs, creata dai Duffer Brothers, è stata resa disponibile su Netflix il 21 maggio e subito ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche di visione sia negli Stati Uniti che a livello globale.

Dopo la conclusione di Stranger Things, i Duffer Brothers non si sono affatto fermati. La loro nuova produzione, The Boroughs, ha debuttato su Netflix il 21 maggio conquistando immediatamente la vetta delle classifiche di visione, sia negli Stati Uniti che a livello mondiale. La serie, composta da otto episodi, è creata da Jeffrey Adiss e Will Matthews, con Matt e Ross Duffer nel ruolo di produttori esecutivi. Nell’arco del solo 2025, i fratelli avevano già affiancato altri autori su due progetti distinti: prima il Something Very Bad Is Going to Happen, serie horror firmata da Haley Z. Boston e uscita a marzo, poi l’animated spin-off Stranger Things: Tales from ’85, creato da Eric Robles e Jennifer Muro e arrivato ad aprile. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - The Boroughs su Netflix: la nuova serie dei Duffer Brothers conquista il mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Boroughs Netflix | Stranger Things Senior Citizens | Duffer Brothers May 21

Sullo stesso argomento

The Boroughs: la nuova serie horror dei Duffer Brothers su NetflixDopo la conclusione di Stranger Things, i fratelli Duffer non si sono certi fermati.

Dal Sottosopra alla terza età: “The Boroughs” è la nuova serie prodotta dai Duffer BrothersRoma, 21 maggio 2026 – «Ci sono sicuramente dei tratti in comune con Stranger Things: un gruppo di eroi e amici improbabili che combattono qualcosa...

The Boroughs, la nuova serie prodotta dai Fratelli Duffer è disponibile su Netflix. x.com

‘The Boroughs’ (2026) Recensione della Serie Netflix - Un Dramma Supernaturale Finto-Profonde reddit

Una gruppo di vivaci vecchietti è l'anima di The Boroughs, la deliziosa miniserie sci-fi su Netflix disseminata di citazioniAlfred Molina, Geena Davis, Denis O'Hare, Bill Pullman e Alfre Woodard sono i protagonisti dello small town mystery in salsa horror prodotto dai Fratelli Duffer ... wired.it

The Boroughs – ribelli senza tempo, dal 21 maggio su NetflixLa nuova serie sci-fi horror The Boroughs - Ribelli senza tempo debutta il 21 maggio 2026 su Netflix con tutti gli episodi in streaming. tvserial.it