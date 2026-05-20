The Boroughs | la nuova serie horror dei Duffer Brothers su Netflix

Dopo aver concluso la serie di successo, i fratelli Duffer presentano un nuovo progetto. Si tratta di The Boroughs, una serie horror prodotta dalla loro casa di produzione Upside Down Pictures. La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 21 maggio, con tutti gli otto episodi disponibili contemporaneamente. La data di uscita segna il debut di questa produzione sulla piattaforma streaming, proseguendo la collaborazione tra i fratelli e Netflix.

Dopo la conclusione di Stranger Things, i fratelli Duffer non si sono certi fermati. The Boroughs, la nuova serie horror prodotta dal duo creativo tramite il loro banner Upside Down Pictures, debutterà domani, 21 maggio, su Netflix con tutti gli otto episodi disponibili in un colpo solo. La serie è ambientata in una lussuosa comunità di pensionati nel New Mexico, apparentemente idilliaca, in realtà tutt’altro, e segue un gruppo di anziani che si trovano a fare i conti con una minaccia ultraterrena capace di rubare loro l’unica cosa che non hanno: il tempo. Al centro della storia c’è Sam Cooper, un ingegnere aeronautico in pensione... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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First trailer for THE BOROUGHS, a series produced by The Duffer Brothers Releasing May 21 on Netflix

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