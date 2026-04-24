Il 24 aprile si sono svolte le consuete pagelle del Grande Fratello Vip, con giudizi su alcuni concorrenti. Tra le valutazioni, Paola Caruso è stata descritta come trash e imbarazzante, mentre Antonella Elia è stata definita una vera Queen. Francesca Manzini è stata riconosciuta come una diva insostenibile. Mancano tre settimane alla finale del reality, che si avvicina rapidamente.

Roma, 24 aprile 2026 - Mancano tre settimane alla finale del Grande Fratello Vip 2026 - l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici si svolgerà il 19 maggio - e le pagelle della dodicesima puntata, quella andata in onda venerdì 24 aprile, raccontano di un po’ di stanchezza da parte di qualche concorrente. Francesca Manzini: voto Tecnicismo. Meno, Fra. Meno. Ma molto meno. I suoi racconti sembrano quelli che faceva mio zio anni fa: è ballerina da 7 anni, sa fare tutto, ha fatto esperienze ovunque, ha studiato tutto lei. La differenza è che mio zio questi racconti li faceva divertendosi e senza crederci davvero, mentre Francesca Manzini dimostra di avere un ego smisurato nel credere in tutto ciò che dice e che fa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello Vip 24 aprile: Paola Caruso trash imbarazzante, Antonella Elia vera Queen, Francesca Manzini diva insostenibile

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