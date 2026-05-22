I l nuovo reality The 50 Italia, da oggi su Prime Video con i primi 4 episodi (su 10), prende in prestito la struttura sadica di Squid Game e la formula del Grande Fratello mettendo al centro della scena 50 personaggi più o meno noti. In un castello, un numero infinito di volti della tv e dei social, che si chiamano tra loro tutti tesoro e amore, lottano per regalare il montepremi a un loro follower. L’esperimento è riuscito: nonostante l’imbarazzante accozzaglia di freaks che sbraitano, amoreggiano e creano fazioni tra giovanissimi e veterani, è davvero impossibile smettere di guardare il programma. “Squid Game 3”, il teaser della stagione e la nuova bambola Chul-su X Leggi anche › Le migliori serie young adult adolescenziali su Prime Video The 50 Italia: concorrenti cast. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Reality, strategie e trash: "The 50" – su Prime Video – potrebbe diventare una nuova ossessione collettiva

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Kevin Samuels Was Right: Women Waste Their Prime Years Then Want a Ring

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