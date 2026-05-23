Testo e significato di XXVERSO Tiziano Ferro e Ditonellapiaga contro i pregiudizi dicono vaffa ai fasci

XXVERSO, la nuova versione della canzone di Tiziano Ferro interpretata con Ditonellapiaga, è stata pubblicata online. La versione aggiornata include un messaggio contro i pregiudizi e i fascismi, accompagnato da un video che mostra simboli di protesta e immagini di dissenso. La canzone, originariamente scritta e interpretata da Ferro, si presenta ora come un inno alla libertà e alla lotta contro l’odio.

Si chiama XXVERSO la nuova versione della storica canzone di Tiziano Ferro; il cnatautore di Latina l'ha voluta rifare con Ditonellapiaga cambiandone il senso, parlando dellimportanza di liberarsi dai giudizi e con un esplicito: "E vaffanculo ai fasci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tiziano Ferro - Sere Nere (Testo/Lyrics)

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