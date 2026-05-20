Sono un grande deluxe nel nuovo album di Tiziano Ferro le canzoni con Ditonellapiaga Giorgia Shiva e non solo

A pochi giorni dalla pubblicazione, Tiziano Ferro ha annunciato la tracklist completa del nuovo album “Sono Un Grande (deluxe)”, disponibile in digitale dal 22 maggio e in versione fisica dal 29 maggio. L’album è la versione ampliata di quello uscito lo scorso autunno e ha già ottenuto la certificazione disco d’oro. Tra le tracce si trovano collaborazioni con artista e artiste come Ditonellapiaga, Giorgia e Shiva, senza ulteriori dettagli sui titoli o le modalità di collaborazione.

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