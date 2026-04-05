Weekend di flop da Blanco a Tiziano Ferro Che disco Rancore bravi Salmo e Ditonellapiaga Le nostre recensioni

Durante il fine settimana, alcuni artisti italiani hanno incontrato difficoltà nelle loro uscite musicali. Blanco, al suo terzo album, ha ricevuto recensioni negative, evidenziando una perdita di originalità rispetto ai lavori precedenti. Al contrario, Salmo e Ditonellapiaga sono stati apprezzati per alcune delle loro recenti produzioni. Tiziano Ferro ha invece deluso le aspettative con il suo ultimo disco, che non ha riscontrato il successo sperato.

Weekend musicale all’insegna del flop. Floppa Blanco al suo terzo disco, in cui perde tutte quelle caratteristiche che facevano di lui un artista sensato nel panorama musicale italiano. Floppa Gianni Morandi all’ennesimo pezzo scritto per lui da Jovanotti e che crea un costante e fastidiosissimo senso di déjà vu. Floppano Tiziano Ferro e Giorgia, che provano ad andare fuori dal proprio raffinatissimo recinto ma alla fine il pezzo risulta semplicemente sbagliato. E floppa anche Clara, anche se la notizia sarà quando azzeccherà un pezzo che vada oltre questi inutili tentativi da popstar. Per fortuna sul bancone abbiamo anche roba buona, a partire sicuramente dal nuovo album di quel genio di Rancore, così come ci ha assai convinto anche il disco rock energico di Etta. 🔗 Leggi su Open.online

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Sì Madame, ni Blanco ed Elisa, no Fred De Palma. Bravi Willie Peyote e Piotta. Che orrore Niko Pandetta. Le recensioniChe weekend! La musica italiana non si risparmia mai ma spesso si supera offrendo un menù particolarmente ricco.

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