È Sorry Scusa Lo Siento il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

Il gruppo musicale noto come Pinguini Tattici Nucleari ha pubblicato un nuovo singolo intitolato Sorry Scusa Lo Siento, disponibile da oggi tramite EpicSony Music Italy. Contestualmente alla canzone, è stato reso accessibile anche il videoclip ufficiale, che si può visualizzare online. La pubblicazione segna un’ulteriore uscita discografica del gruppo, che si aggiunge alle precedenti produzioni. La canzone e il videoclip sono stati messi a disposizione in modo contemporaneo.

Milano, 15 mag. (askanews) – È Sorry Scusa Lo Siento il nuovo singolo inedito dei Pinguini Tattici Nucleari, fuori da oggi per EpicSony Music Italy ed è online da ora anche il videoclip ufficiale del brano, disponibile al seguente. Sorry Scusa Lo Siento è una canzone estiva anomala, una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Più in generale, affronta il tema dell’incomunicabilità nei rapporti. Il videoclip ufficiale, diretto da Lorenzo Silvestri e prodotto da Manifesto, vede protagonista l’attrice Fotinì Peluso e si sviluppa come un racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. Il video segue il viaggio di una ragazza che esplora una serie di luoghi abbandonati e decadenti, tra ambientazioni urbex immerse in un’atmosfera inquieta e cinematografica, gli stessi scenari evocati e attraversati anche dal brano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Anteprima Tg1: il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

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