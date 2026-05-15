Sorry Scusa Lo siento testo e significato della nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari

Da dilei.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Pinguini Tattici Nucleari sono tornati e, ancora una volta, lo hanno fatto a modo loro. A marzo 2026 avevano annunciato con il consueto modo criptico, che i fan hanno imparato a conoscere ed apprezzare, di essere in procinto di tornare dal vivo, annunciando i nuovi concerti e accendendo l’entusiasmo collettivo. Dopo il successo travolgente degli ultimi tour, infatti, la band guidata da Riccardo Zanotti si era detta pronta a riaccendere i riflettori sui grandi palchi italiani con una nuova serie di appuntamenti e infatti il 15 maggio è uscita la nuova canzone dal titolo Sorry Scusa Lo siento che anticipa il loro imminente ritorno. Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo che anticipa il tour. 🔗 Leggi su Dilei.it

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