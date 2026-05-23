Una bomba carta ha scosso un palazzo nella zona della Romanina, provocando danni alla struttura. L'esplosione ha causato danni visibili alle pareti e ai soffitti dell'edificio. I responsabili sono riusciti a fuggire prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Non ci sono feriti segnalati. La polizia sta indagando per identificare i sospetti e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

? Domande chiave Come sono riusciti i responsabili a fuggire senza essere rilevati?. Quali danni ha riportato la struttura del palazzo dopo l'esplosione?. Chi ha orchestrato l'attacco all'androne del condominio durante la notte?. Perché l'ordigno è stato piazzato proprio davanti all'ingresso pedonale?.? In Breve Esplosione avvenuta sabato 23 maggio alle 3:45 in via Vincenzo Manzini.. 21 unità dei vigili del fuoco di Frascati hanno messo in sicurezza l'area.. Danni a 17 appartamenti su cinque piani, soffitta, vetrate e cancello condominiale.. Polizia locale del gruppo VII Tuscolano e scientifica effettuano i rilievi tecnici.. Un boato ha scosso via il sonno a via Vincenzo Manzini intorno alle 3:45 di sabato 23 maggio, quando una bomba carta è esplosa nell’androne di un condominio ex Inps. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore alla Romanina: bomba carta scuote un palazzo, danni strutturali

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