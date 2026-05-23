Ordigno esplode nella notte davanti un palazzo alla Romanina | distrutto l'ingresso indagini in corso
Nella notte, un ordigno artigianale, probabilmente una bomba carta, è esploso davanti a un edificio in via Vincenzo Manzini, alla Romanina. L'esplosione ha distrutto l'ingresso del palazzo. Le forze dell'ordine sono sul posto e stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Non sono stati segnalati feriti. La zona è stata transennata mentre si verificano eventuali danni interni o strutturali.
Questa notte un ordigno artigianale - presumibilmente una bomba carta - è esploso davanti un palazzo in via Vincenzo Manzini alla Romanina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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