Nella notte tra ieri e oggi, intorno alle tre, un forte scoppio ha distrutto il vano scale di un palazzo nel quartiere Taverna a Montalto Uffugo. L’esplosione ha causato danni alla struttura e ha provocato il blocco di alcune parti dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un violento boato ha scosso la zona di Taverna, a Montalto Uffugo, intorno alle tre di questa notte. L’esplosione ha colpito uno stabile in via Manzoni, dove una bomba carta è stata piazzata intenzionalmente nel vano scale, trasformando quel passaggio in un condotto per l’onda d’urto che ha investito tutti i piani dell’edificio. Dinamiche del gesto deliberato in via Manzoni. Le prime analisi condotte dagli inquirenti puntano verso un atto premeditato. La scelta del luogo non è stata casuale: il posizionamento del dispositivo esplosivo all’interno della scala ha permesso alla deflagrazione di amplificare la propria forza, propagando le vibrazioni attraverso l’intera struttura abitativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Montalto: bomba nel vano scale scuote un palazzo di notte

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