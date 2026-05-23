Una banda di ladri ha fatto irruzione nella casa di un ex pilota di Ferrari a Nyon, ferendo alla testa il proprietario durante la rapina. I malviventi hanno preso di mira la villa, che appartiene a una famiglia nota nel mondo delle corse. Il proprietario è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre i criminali sono fuggiti con oggetti di valore. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Alain Prost è stato ferito alla testa in una rapina nella sua villa di Nyon, sul lago di Ginevra. Una banda di rapinatori è entrata martedì scorso nell'abitazione dell'ex pilota francese 4 volte campione del mondo di F1. I malviventi hanno fatto irruzione alle 8.30 del mattino, hanno aggredito Prost, a cui è stato diagnosticato un trauma cranico, e costretto uno dei figli ad aprire la cassaforte. Non è stato comunicato l'ammontare del bottino, che si ipotizza ingente: Prost è testimonial del marchio di orologi di lusso Richard Mille. Secondo la stampa svizzera non ci sono state dichiarazioni ufficiali della famiglia Prost, ma la rapina ha lasciato il segno: è stato richiesto l'intervento di un team di supporto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Terrore a casa Prost. L'ex pilota della Ferrari rapinato in casa e ferito alla testa, i dettagli

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