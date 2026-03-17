Attimi di terrore per il calciatore della Roma El Aynaoui | rapinato in casa

Una notte di paura ha colpito il calciatore della Roma El Aynaoui e la sua famiglia, che sono stati sorpresi da sei malviventi entrati nella loro casa mentre erano tutti a letto. L’episodio ha causato grande shock tra i presenti, che si sono trovati di fronte ai ladri senza alcun preavviso. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Una notte da incubo ha sconvolto la tranquillità della famiglia El Aynaoui. Il giocatore della Roma e i suoi parenti si sono ritrovati improvvisamente faccia a faccia con un gruppo di sei malviventi, entrati nell’abitazione mentre tutti dormivano. Gli aggressori, completamente vestiti di nero, erano armati e con il volto coperto, rendendo la situazione ancora più angosciante. L’episodio ha generato panico e tensione tra i presenti, colti del tutto impreparati. In particolare, la madre del calciatore è apparsa profondamente provata dopo l’accaduto, segnata dall’esperienza vissuta e dalla violenza della rapina. Nel corso di un’intervista rilasciata al TG1, Sophie ha raccontato con precisione quanto accaduto nella villa di famiglia, situata nella zona di Castel Fusano. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Roma, paura per il calciatore El Aynaoui: rapinato in casa da 6 uomini armatiNotte di paura per il giocatore di calcio centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui, rapinato in casa da sei uomini armati con il volto coperto da...

Roma, il calciatore Neil El Aynaoui rapinato e sequestrato in casa insieme alla famigliaABBONATI A DAYITALIANEWS Banda armata irrompe nell’abitazione a Castel Fusano Momenti di grande paura per il calciatore della Roma Neil El Aynaoui e...

Approfondimenti e contenuti su Attimi di terrore per il calciatore...

Temi più discussi: Attimi di terrore in casa per un'anziana, due malviventi fanno irruzione e la chiudono in garage: lei però riesce a scappare e a chiedere aiuto. Ladri in fuga; La foto degli attimi di terrore davanti al bar, il barista scaraventato contro i tavolini mentre passano le persone; Botta al petto e paura, la moglie aspetta un bambino: attimi di terrore per Banda, poi il respiro; Auto incastrata tra le sbarre in via Paestum a Ragusa mentre passa il treno: attimi di terrore.

Morsa da una vipera, attimi di terrore per una bambina: trasportata in ospedaleVERONA. Momenti di apprensione quelli vissuti per un bambina di 10 anni che è stata morsa da una vipera. E' successo in Lessinia e ora la piccola, fortunatamente, sta bene. Le temperature miti delle s ... ildolomiti.it

Attimi di terrore in casa per un'anziana, due malviventi fanno irruzione e la chiudono in garage: lei però riesce a scappare e a chiedere aiuto. Ladri in fugaMARTIGNACCO (UDINE). Si trova i ladri in casa di notte che la derubano e la chiudono in garage, ma lei di soppiatto riesce a scappare e chiamare aiuto. Sono gli attimi di terrore trascorsi da una donn ... ildolomiti.it

Attimi di paura ieri pomeriggio in un asilo del centro di Novara. Una donna straniera armata di un grosso coltello da cucina è entrata e si è barricata in una stanza. Le collaboratrici scolastiche hanno immediatamente chiamato i Carabinieri del Nucleo Operativ - facebook.com facebook

Attimi di apprensione al 'Maradona', improvvisamente calato nel silenzio... Banda si accascia a terra e si tocca il petto, subito l'intervento dello staff sanitario chiamato a gran voce dai calciatori in campo e dallo stesso Conte... Dopo alcuni istanti il Lecce fa s x.com