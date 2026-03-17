Durante la notte, un calciatore e la sua famiglia sono stati vittima di una rapina in casa da parte di una banda di sei persone. Gli aggressori hanno sequestrato i presenti, tra cui la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna, chiudendoli in una stanza. I ladri si sono impossessati di orologi di marca e altri gioielli prima di fuggire.

Notte di terrore per Neil El Aynaoui. Il centrocampista marocchino della Roma, infatti, ha subito una rapina con tanto di sequestro di persona in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Sul posto la polizia. Indaga la squadra mobile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - El Aynaoui, notte di terrore: rapinato e sequestrato in casa con la famiglia. Via Rolex e gioielli

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