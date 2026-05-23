Un’esplosione ha causato almeno 80 morti in un incidente avvenuto durante un’attività sotterranea. L’incidente si è verificato in un’area di lavoro, coinvolgendo numerose persone impegnate sotto terra. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione, che si è verificata in un momento apparentemente normale. Non sono state rese note altre informazioni sui dettagli dell’incidente o sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Una normale giornata di lavoro si è trasformata in pochi istanti in una tragedia devastante. Decine di persone erano impegnate nelle attività sotterranee quando qualcosa è andato improvvisamente storto. I primi aggiornamenti parlavano di un numero limitato di vittime e diversi dispersi, ma con il passare delle ore il quadro è peggiorato in maniera drammatica. I soccorritori hanno continuato a lavorare senza sosta nel tentativo di raggiungere i lavoratori intrappolati, mentre l’intero Paese ha iniziato a seguire con apprensione gli sviluppi della vicenda. Intanto, dalle autorità sono arrivate le prime richieste di chiarimenti su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terribile esplosione, morte almeno 80 persone: cos’è successo

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