Gemma Galgani, nota protagonista del programma Uomini e Donne, è al centro di recenti episodi che hanno destato preoccupazione. La dama di Torino, presente nel trono over da molti anni, ha raccontato di aver vissuto un momento molto difficile e spaventoso. Le sue parole indicano un episodio che l’ha particolarmente colpita, senza però fornire dettagli specifici sulla natura dell’accaduto. La sua esperienza ha suscitato l’attenzione dei fan e dei media.

Gemma Galgani è tra le stelle di Uomini e Donne. La dama di Torino è protagoniste delle vicende del trono over da ormai tantissimo tempo. In queste ore, la donna ha fatto preoccupare i suoi tanti fans per alcune storie pubblicate nel suo profilo Instagram. Il volto televisivo ha spiegato di aver accusato un malore a causa di un'intossicazione alimentare, facendo il paragone del concerto annullato dalla cantante Rosalia a Milano a causa dello stesso motivo. Gemma Galgani ha dichiarato in una storia nel suo profilo Instagram: "Rieccomi, ero in apnea. Intossicazione alimentare. Terribile". Un problema che è stato superato da parte della protagonista di Uomini e Donne.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paura per Gemma Galgani di Uomini e Donne: “E’ stato terribile”, cos’è successo

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