Terremoto oggi a Macerata scossa magnitudo 3 con epicentro a Sant'Angelo in Pontano

Oggi si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3,0 a Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. L'evento sismico è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e è stato percepito dalla popolazione locale. L'epicentro si trova in prossimità del centro abitato, secondo le rilevazioni ufficiali. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali danni o feriti.

Terremoto di magnitudo 3,0 oggi a Sant'Angelo in Pontano (Macerata). La scossa registrata dall'Ingv avvertita dalla popolazione.🔗 Leggi su Fanpage.it #Macerata #terremoto ML 3.8 2km SE Sant'Angelo in Pontano 2026-01-05 03:31:37 Depth 23.6 km Notizie correlate Terremoto a Macerata, sciame sismico in corso a Sant’Angelo in Pontano: quindici scosse in poche oreUna lunga serie di scosse di terremoto sta interessando il comune di Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, dalla mezzanotte di oggi... Terremoto oggi a Udine, scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a VerzegnisLa scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale nei comuni nel nord Friuli Venezia Giulia come Gemona ma al momento... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sisma 2016, si cambia: dal Superbonus al contributo diretto ma restano fuori i fabbricati non abitativi; Post sisma, l’abbraccio dei fedeli al Santuario chiuso da dieci anni; Macerata e i magazzini Uto chiusi: l’occasione mancata del museo del cinema; Treia, parte il restauro di Villa Spada: sul piatto fondi per 6,1 milioni. Dopo i giardini e la casa del custode il recupero del... Terremoto oggi a Macerata, scossa magnitudo 3 con epicentro a Sant’Angelo in PontanoTerremoto di magnitudo 3,0 oggi a Sant’Angelo in Pontano (Macerata). La scossa registrata dall’Ingv avvertita dalla popolazione. fanpage.it Terremoto a Macerata, sciame sismico in corso a Sant’Angelo in Pontano: quindici scosse in poche oreUna lunga serie di scosse di terremoto sta interessando il comune di Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, dalla mezzanotte di oggi domenica ... fanpage.it 50° DEL TERREMOTO: PRENOTAZIONI PER LA MESSA CON IL CARDINALE ZUPPI. "RAGIONI DI SICUREZZA" https://www.friulioggi.it/gemona-del-friuli/messa-terremoto-gemona-cardinal-zuppi-prenotazioni-17-aprile-2026 #friuli #friulioggi facebook Terremoto in provincia Udine oggi, scossa di magnitudo 3.1 tra Verzegnis e Villa Santina x.com