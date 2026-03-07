Terremoto nel Reatino epicentro a Leonessa | scossa di magnitudo 2.7 nella notte

Nella notte, un terremoto è stato registrato a Leonessa, nel Reatino, con un sismografo dell'INGV che ha misurato una magnitudo di 2,7 a circa 10 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita nella zona, senza segnalazioni di danni o feriti. Non sono stati registrati altri eventi sismici nelle ore successive.