Terremoto Milan Furlani verso l’addio? Tare e Allegri possono salvare il progetto rossonero

Da pianetamilan.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Casa Milan si parla di un possibile cambio ai vertici dirigenziali, con il presidente pronto a lasciare. La situazione si complica anche a causa di un gesto di un giocatore, che ha rafforzato il blocco tra l’allenatore e il direttore sportivo. Tare e Allegri sono considerati i nomi in corsa per mantenere in piedi il progetto sportivo, mentre le decisioni sul futuro della dirigenza restano ancora da definire.

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Il Milan si appresta a vivere un'estate piena di cambiamenti, ma il verdetto del campo c'entra solo in parte. Coe sappiamo, il Milan domani scenderà in campo contro il Cagliari per l'ultima giornata di campionato, valida per l'ingresso in Champions League. In Via Aldo Rossi, però, si vive un clima pesante, dovuto dalla possibile rivoluzione che potrebbe esserci nelle prossime settimane. Cosa sta succedendo all'interno del Milan? Nell'ultimo periodo, sotto al lente di Gerry Cardinale è finita una gran fetta della dirigenza, incluso Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del Milan. Proprio la posizione dell'AD, nelle ultime ore, sembra essere sempre più in bilico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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