Terremoto Milan Furlani verso l’addio? Tare e Allegri possono salvare il progetto rossonero

Notizia in breve

A Casa Milan si parla di un possibile cambio ai vertici dirigenziali, con il presidente pronto a lasciare. La situazione si complica anche a causa di un gesto di un giocatore, che ha rafforzato il blocco tra l’allenatore e il direttore sportivo. Tare e Allegri sono considerati i nomi in corsa per mantenere in piedi il progetto sportivo, mentre le decisioni sul futuro della dirigenza restano ancora da definire.