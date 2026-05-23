Terremoto Milan Furlani verso l’addio? Tare e Allegri possono salvare il progetto rossonero
A Casa Milan si parla di un possibile cambio ai vertici dirigenziali, con il presidente pronto a lasciare. La situazione si complica anche a causa di un gesto di un giocatore, che ha rafforzato il blocco tra l’allenatore e il direttore sportivo. Tare e Allegri sono considerati i nomi in corsa per mantenere in piedi il progetto sportivo, mentre le decisioni sul futuro della dirigenza restano ancora da definire.
Il Milan si appresta a vivere un'estate piena di cambiamenti, ma il verdetto del campo c'entra solo in parte. Coe sappiamo, il Milan domani scenderà in campo contro il Cagliari per l'ultima giornata di campionato, valida per l'ingresso in Champions League. In Via Aldo Rossi, però, si vive un clima pesante, dovuto dalla possibile rivoluzione che potrebbe esserci nelle prossime settimane. Cosa sta succedendo all'interno del Milan? Nell'ultimo periodo, sotto al lente di Gerry Cardinale è finita una gran fetta della dirigenza, incluso Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del Milan. Proprio la posizione dell'AD, nelle ultime ore, sembra essere sempre più in bilico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Mercato MilanPellegatti Sgancia la Bomba! Cambio Epocale!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Milan, Tare e Allegri verso l'addio, domenica contestazione contro Furlani, petizione su dimissioni AD raggiunge 33mila firme
Milan, Cardinale ha deciso: Allegri al centro del progetto Scudetto, Furlani verso l’addioManca solo la partita contro il Cagliari: servono tre punti per conquistare una qualificazione in Champions League cruciale per il futuro del club.
Terremoto #Milan, #Furlani e #Tare rischiano l'addio: incontro a Londra con #Cardinale. Il punto #SempreMilan #calciomercato x.com
Terremoto in casa Milan. Sembrerebbe esserci stato, nella giornata di ieri, un incontro a Londra tra dirigenti rossoneri, per decidere chi resta e chi va via. Tra questi cardinale, furlani e forse altri due. Qui sotto tutte le informazioni. facebook
Terremoto Milan, decisione presa su Furlani: le ultimeFurlani ultim'ora Milan: terremoto societario. Decisione presa da Cardinale, ecco i dettagli su cosa sta succedendo in casa rossonera ... calciomercato.it
Allegri verso l’addio al Milan? Possibile terremoto nel club: cosa sta succedendoMax Allegri potrebbe dire addio al Milan? Momenti di tensione in casa rossonera in questo concitato finale di stagione ... spaziomilan.it