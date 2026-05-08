Il clima in casa Milan si fa sempre più teso, con le tensioni tra le diverse anime della dirigenza che si acuiscono. Domenica si è verificata una contestazione contro l'amministratore delegato, che è anche al centro di una petizione per le dimissioni, raggiungendo le 33.000 firme. La situazione coinvolge anche Tare e Allegri, che sembrano ormai vicini all'addio, mentre i tifosi manifestano il loro malcontento con proteste pubbliche.

Milan nel caos con Tare e Allegri verso l'addio. È questa l'ultima indiscrezione in merito al futuro del club rossonero, che vede il direttore sportivo pronto a lasciare il club dopo solo un anno, e l'allenatore in aperto contrasto con il presidente Cardinale e il Senior Advisor di RedBird Ibrahimovic. Allo stesso tempo, non si fermano le contestazioni dei tifosi verso l'AD Giorgio Furlani, considerato come uno dei problemi principale dell'attuale stato di salute del club, se non il principale. La petizione lanciata su Change.org per chiedere le sue dimissioni ha già raggiunto oltre 33mila firme, a cui se ne aggiungeranno altre nelle prossime ore.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milan, Tare e Allegri verso l'addio, domenica contestazione contro Furlani, petizione su dimissioni AD raggiunge 33mila firme

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