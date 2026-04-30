Terremoto Biennale | si dimette la Giuria internazionale Meloni | Buttafuoco persona capacissima ma non avrei fatto come lui

La Giuria internazionale della 61ª Esposizione internazionale d’Arte, che si apre il 9 maggio, ha annunciato le proprie dimissioni. La commissione era composta da Solange Farkas come presidente, e da Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. La notizia è stata confermata in giornata, senza ulteriori dettagli sul motivo delle dimissioni. La presidente aveva già annunciato che avrebbe lasciato l’incarico prima dell’inizio della manifestazione.

Si è dimessa la Giuria internazionale della 61a Esposizione internazionale d’Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia, all’indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura. Di male in peggio: tutte le fratture della Biennale. Questo è l’ultimo capitolo di un’edizione tumultuosa ancora prima della sua apertura ufficiale per il 9 maggio. Recentemente la giuria internazionale aveva deciso di non assegnare premi ad artisti legati a Paesi i cui leader sono accusati di crimini internazionali, misura che riguarda in particolare Russia e Israele.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Terremoto Biennale: si dimette la Giuria internazionaleSi è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d’Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe... Biennale Venezia 2026, si dimette la Giuria internazionaleLa Biennale di Venezia comunica in una nota ufficiale che “in data odierna sono pervenute le dimissioni della Giuria internazionale della 61. Tutti gli aggiornamenti Terremoto alla Biennale di Venezia, si dimette la giuria e salta l’inaugurazione. Meloni: Non avrei fatto la scelta di ButtafuocoLa decisione dopo settimane di polemiche sul padiglione russo e l’invio degli ispettori da parte del ministero. Anche Russia e Israele rientreranno nei premi ... quotidiano.net Venezia, terremoto alla Biennale: si dimette la Giuria internazionaleColpo di scena alla Biennale di Venezia. Si è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvi ... rainews.it