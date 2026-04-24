Il direttivo del Comitato Biancoazzurro della Sangiovannese ha presentato le proprie dimissioni, lasciando scoperti i ruoli di vertice. La decisione è stata comunicata in un momento di incertezza per la squadra, con il presidente che ha sottolineato la necessità di un cambiamento urgente. La notizia è stata resa nota nella giornata di oggi, mentre la squadra si trova a confrontarsi con difficoltà sportive e organizzative.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Nubi sul futuro della Sangiovannese. Tutti dimissionari i componenti del direttivo del Comitato Biancoazzurro. L’annuncio è arrivato ieri dal presidente Gennaro Lo Santo, che ha convocato una conferenza stampa urgente per comunicare una decisione maturata nelle ultime ore, all’indomani dello stop all’ingresso dell’imprenditore Martino Neri nella compagine societaria. Un passaggio ritenuto decisivo, quello del mancato ingresso di Neri, che avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta nella gestione del club, ma che al momento non si concretizzerà, aprendo di fatto una fase di incertezza. “Ci troviamo in un momento di stallo che non può essere sottovalutato e che, al contrario, richiede decisioni chiare, nette e tempestive – ha dichiarato Lo Santo –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiovannese, si dimette il direttivo del Comitato Biancoazzurro. Lo Santo: “Serve una svolta immediata”

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