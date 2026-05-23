Terranuova Traiana il DG Finocchi fa il punto | Nuovo allenatore vicino avanti con la continuità del progetto

Notizia in breve

Il direttore generale del Terranuova Traiana ha annunciato che un nuovo allenatore è vicino e che si continuerà con il progetto attuale. La società sta lavorando per completare l’accordo e mantenere la stabilità della squadra. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti, ma si conferma l’intenzione di proseguire senza cambi significativi. La decisione arriva dopo le ultime partite di campionato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare i risultati.