Terranuova Traiana il DG Finocchi fa il punto | Nuovo allenatore vicino avanti con la continuità del progetto
Il direttore generale del Terranuova Traiana ha annunciato che un nuovo allenatore è vicino e che si continuerà con il progetto attuale. La società sta lavorando per completare l’accordo e mantenere la stabilità della squadra. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti, ma si conferma l’intenzione di proseguire senza cambi significativi. La decisione arriva dopo le ultime partite di campionato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare i risultati.
Arezzo, 23 maggio 2026 – Il direttore generale del Terranuova Traiana, Simone Finocchi, ha tracciato un bilancio complessivo della situazione societaria e tecnica in vista della prossima stagione, delineando le linee guida del club tra conferme, riorganizzazione interna e la scelta del nuovo allenatore, ormai in fase avanzata. Sul fronte della guida tecnica, il dirigente biancorosso ha mantenuto il massimo riserbo, evitando di fare nomi e limitandosi a confermare che la società è prossima alla definizione dell’accordo. Tuttavia, da ambienti vicini al club filtrano indiscrezioni che indicano in Stefano Calderini il principale candidato alla panchina, pronto a subentrare a Marco Becattini dopo la sua esperienza a San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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