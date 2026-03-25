Nuovo stadio Cagliari l’assessore Macciotta fa il punto della situazione | Passi in avanti con il club

L’assessore Giuseppe Macciotta ha fornito un aggiornamento sul progetto del nuovo stadio a Cagliari. Ha confermato che ci sono stati progressi nelle trattative con il club di calcio coinvolto nel progetto. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui tempi o sui dettagli tecnici dell’intervento. La comunicazione si è concentrata sui recenti sviluppi rispetto alla realizzazione della struttura.

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