Il vescovo di Acerra ha rivolto un appello a Papa Leone XIV durante la visita in cattedrale, affermando che i veleni della Terra dei Fuochi non si eliminano da soli. Le sue parole sono state molto dure e hanno evidenziato la gravità della situazione ambientale nella zona. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata, e il messaggio si è concentrato sulla necessità di interventi concreti per affrontare il problema dei rifiuti tossici.

Parole forti, durissime, quelle pronunciate dal vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, nell’accogliere Papa Leone XIV nella cattedrale cittadina. Un intervento intenso e senza sconti, nel quale il presule ha ripercorso la lunga e dolorosa storia della Terra dei Fuochi, ricordando le ferite inferte al territorio e alle comunità da decenni di sversamenti illegali, omissioni e silenzi. Durissima anche la condanna alle ecomafie. Di Donna ha parlato direttamente a chi continua a devastare l’ambiente per profitto, lanciando un appello alla conversione morale: “Non commettono solo reati, ma peccato”. Una frase che ha colpito profondamente i presenti e che ha riportato al centro il valore etico e spirituale della difesa della terra e della vita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Terra dei Fuochi, il grido del Vescovo Di Donna a Papa Leone: “I veleni non si seppelliscono da soli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Terra dei Fuochi, il grido del Vescovo Di Donna davanti a Papa Leone: “I veleni non si seppelliscono da soli”Parole forti, durissime, quelle pronunciate dal vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, nell’accogliere Papa Leone XIV nella cattedrale...

Leggi anche: Papa Leone nella Terra dei fuochi: qui dove tutti sapevano i veleni, i silenzi, il cancro

Acerra– Cresce l’attesa ad Acerra per l’arrivo di Papa Leone XIV, il primo Pontefice a fare visita alla diocesi campana. #acerra #papaleone #pontefice #terradeifuochi #cronacanapoli #diretta #live #primopiano #social #storie #ultimenotizie Leggi l'arti… x.com

Il Papa nella Terra dei fuochi: Sono venuto a raccogliere le vostre lacrimeChiede una parola che scuota le coscienze, quelle delle Istituzioni, dei cittadini e anche della nostra Chiesa, perché sia più coraggiosa nella denuncia del male e più determinata nell’inserire ... famigliacristiana.it

Il vescovo: il Papa nella Terra dei fuochi, fra la gente avvelenata dai rifiuti tossiciIl vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, accoglie Leone XIV in un territorio ferito dall'inquinamento e dalla camorra. Io, convertito all'ecologia integrale dai lutti e dalle malattia della mia gente. avvenire.it