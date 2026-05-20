Il Papa Leone XIV visiterà Acerra, nella zona conosciuta come Terra dei fuochi, dove si sono verificati numerosi casi di tumore e problemi legati all’inquinamento. La visita prevede la presenza di autorità, cori e bandierine lungo il percorso. La zona è stata teatro di silenzi prolungati e di un’attività di produzione di rifiuti e sostanze tossiche che, secondo fonti ufficiali, sono state spesso ignorate o tollerate. La visita si svolgerà in un contesto di tensione e di ferite ancora aperte.

Leone XIV metterà piede ad Acerra ci saranno autorità, cori, bandierine. Qualcuno, immagino, proverà a srotolare il “tappeto” del dolore preconfezionato per la Terra dei fuochi. Il vescovo, Antonio Di Donna, mostrerà invece le ferite ancora aperte, il calvario di bambini passati dalla culla alla tomba, elencherà le promesse mancate e chiederà che quanto annunciato venga finalmente realizzato. Poi ci saranno i cori, gli applausi. Sotto a tutto ciò vorrei, però, che si sentisse anche un rumore più basso e più vergognoso: il cigolio dei cancelli che si aprono nella notte, il fruscio del denaro, il rombo dei camion carichi di morte lasciati passare con un cenno d’intesa, i saluti ossequiosi rivolti a faccendieri che avrebbero dovuto provocare domande e ribellione, e che invece suscitavano ammirazione, rispetto, invidia sociale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa Leone nella Terra dei fuochi: qui dove tutti sapevano i veleni, i silenzi, il cancro

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